«Просил по 750 тысяч рублей в месяц»: Замглавы Василеостровского района Петербурга поймали на взятке

ФСБ и Следственный комитет пришли за заместителем главы Василеостровского района Петербурга Владленом Родионовым. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Северной столице, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «Взятка». Его задержали 11 апреля. Передачу денег снимали оперативники: мужчина получил журнал, в котором был спрятан конверт с мечеными купюрами. Чиновник сходил в туалет, распечатал конвертик и расфасовал плотные кирпичики с купюрами по карманам. Через минуту он уже лежал лицом в пол. На его руки посветили ультрафиолетом, и они зажглись ярким излучением специальной краски, которой метят деньги. Пойман с поличным, ничего не скажешь.
— Родионов в силу своего должностного положения отвечал за регулирование ЖКХ и строительства в Василеостровском районе. Он потребовал от гендиректора коммерческой организации взятку за общее покровительство деятельности по управлению многоквартирными домами, способствование положительному решению вопросов взаимодействия с государственными и правоохранительными органами, а также лоббирование интересов компании, — сообщили в ГСУ СК по Санкт-Петербургу.
Задержать чиновника смогли благодаря директору управляющей компании и экономической полиции Петербурга. Бизнесвумен решила не платить мзду, а пошла к силовикам. Передача денег проходила уже под оперативным контролем ФСБ.
— С января по апрель 2024 года Родионов неоднократно встречался с генеральным директором коммерческой организации для обсуждения размера требуемой взятки. В результате они договорились о передаче чиновнику в качестве взятки 6 млн 750 тысяч рублей. Он просил по 750 тысяч рублей ежемесячно до конца 2024 года, — уточнили в СК.
Задержание проходило в лобби отеля по Биржевому переулку, куда руководитель УК пригласила чиновника на встречу.
— По данным экономической полиции, директор УК передала фигуранту часть взятки якобы за 2 месяца, апрель и май 2024 года, в сумме 1,5 миллиона рублей. После получения денежных средств и фиксации всех доказательств злоумышленник был задержан сотрудниками полиции, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как ранее рассказывал SPB.KP.RU, Василеостровский район уже гремел в новостях в связи с громкими уголовными делами. Так в 2022 году здесь возбудили несколько дел о воровстве бюджетных денег на контрактах на охрану и уборку районных больниц. Фигурантом дела о взятке стал бывший глава района Эдуард Ильин. Он больше года скрывался от следствия, но в феврале 2024 года его задержали. К тому времени количество уголовных дело выросло. О задержанном вчера Владлене Родионове известно, что он работал на Васильевском острове последние несколько лет, а до этого возглавлял жилищное агентство в Кронштадтском районе.