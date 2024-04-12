«Просил по 750 тысяч рублей в месяц»: Замглавы Василеостровского района Петербурга поймали на взятке

Как ранее рассказывал SPB.KP.RU, Василеостровский район уже гремел в новостях в связи с громкими уголовными делами. Так в 2022 году здесь возбудили несколько дел о воровстве бюджетных денег на контрактах на охрану и уборку районных больниц. Фигурантом дела о взятке стал бывший глава района Эдуард Ильин. Он больше года скрывался от следствия, но в феврале 2024 года его задержали. К тому времени количество уголовных дело выросло. О задержанном вчера Владлене Родионове известно, что он работал на Васильевском острове последние несколько лет, а до этого возглавлял жилищное агентство в Кронштадтском районе.