В Башкирии мужчина на снегоходе провалился под лед

Сегодня, 12 апреля, экстренные службы получили информацию о происшествии в Нуримановском районе, где мужчина на снегоходе провалился под лед, сообщает пресс-служба Госкомитета Башкирии по ЧС.
На место оперативно прибыли спасатели, которые успешно эвакуировали 42-летнего водителя снегохода и перевезли его до ближайшей базы отдыха. Мужчина не пострадал, но снегоход остался подо льдом и утонул.
«Лёд сейчас не просто тонкий, а крайне опасный и коварный! Снизу его подмывает вода, а сверху греет солнце, тем самым с каждым днем толщина льда стремительно уменьшается! Выход на лед, а уж тем более выезд на транспортном средстве крайне опасен!» — предупреждают в ведомстве.