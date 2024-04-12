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В Башкирии мужчина на снегоходе провалился под лед

Водителя спасли, но снегоход утонул.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

Сегодня, 12 апреля, экстренные службы получили информацию о происшествии в Нуримановском районе, где мужчина на снегоходе провалился под лед, сообщает пресс-служба Госкомитета Башкирии по ЧС.

На место оперативно прибыли спасатели, которые успешно эвакуировали 42-летнего водителя снегохода и перевезли его до ближайшей базы отдыха. Мужчина не пострадал, но снегоход остался подо льдом и утонул.

«Лёд сейчас не просто тонкий, а крайне опасный и коварный! Снизу его подмывает вода, а сверху греет солнце, тем самым с каждым днем толщина льда стремительно уменьшается! Выход на лед, а уж тем более выезд на транспортном средстве крайне опасен!» — предупреждают в ведомстве.