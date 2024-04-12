В Башкирии мужчина на снегоходе провалился под лед

«Лёд сейчас не просто тонкий, а крайне опасный и коварный! Снизу его подмывает вода, а сверху греет солнце, тем самым с каждым днем толщина льда стремительно уменьшается! Выход на лед, а уж тем более выезд на транспортном средстве крайне опасен!» — предупреждают в ведомстве.