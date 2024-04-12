В Самарской области осужден разработчик вредоносного ПО

Предполагаемый злоумышленник был установлен во время оперативно-розыскных мероприятий УФСБ РФ по Самарской области. Силовики выяснили, что он причастен к созданию, использованию и распространению вредоносного программного обеспечения. Оно применялось для нейтрализации антивирусных программ.