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В Самарской области осужден разработчик вредоносного ПО

Житель Самарской области признан виновным в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ (ч.2 ст. 273 УК РФ).

Источник: Коммерсантъ

Приговор вынес Кинельский районный суд региона. Об этом сообщает источник «Ъ-Волга» в правоохранительных органах.

«Фигурант признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорен к наказанию в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы», — говорится в сообщении.

Предполагаемый злоумышленник был установлен во время оперативно-розыскных мероприятий УФСБ РФ по Самарской области. Силовики выяснили, что он причастен к созданию, использованию и распространению вредоносного программного обеспечения. Оно применялось для нейтрализации антивирусных программ.

Для этого житель региона создал «криптосервис», установило следствия. С помощью него фигурант дела оказывал услуги по «обходу» антивирусной защиты. Это позволяло третьим лицам получить незаконный доступ к персональным данным.

За противоправную деятельность разработчик незаконного ПО системно получал денежное вознаграждение. По указанным фактам было возбуждено уголовное дело.