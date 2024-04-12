В Самарской области осужден разработчик вредоносного ПО

Приговор вынес Кинельский районный суд региона. Об этом сообщает источник «Ъ-Волга» в правоохранительных органах.
«Фигурант признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорен к наказанию в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы», — говорится в сообщении.
Предполагаемый злоумышленник был установлен во время оперативно-розыскных мероприятий УФСБ РФ по Самарской области. Силовики выяснили, что он причастен к созданию, использованию и распространению вредоносного программного обеспечения. Оно применялось для нейтрализации антивирусных программ.
Для этого житель региона создал «криптосервис», установило следствия. С помощью него фигурант дела оказывал услуги по «обходу» антивирусной защиты. Это позволяло третьим лицам получить незаконный доступ к персональным данным.
За противоправную деятельность разработчик незаконного ПО системно получал денежное вознаграждение. По указанным фактам было возбуждено уголовное дело.