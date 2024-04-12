Вечером в автобусе на юге Волгограда подростки избили двоих мужчин

По информации СУ СК России по Волгоградской области, группа подростков избила двоих мужчин в автобусе.
«Вечером, 11 апреля 2024 года, группа молодых людей, находясь в автобусе, напала на двух мужчин, причинив им телесные повреждения, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Кондуктор автобуса сообщила водителю о нападении, после чего были вызваны сотрудники правоохранительных органов».
Как стало известно, один из пострадавших — 36-летний мужчина госпитализирован с множественными травмами, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь. Второму пострадавшему госпитализация не потребовалась.
Следственным отделом по Красноармейскому району Волгограда возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц».
Добавим, что личности всех подростков уже установлены. Ими оказались девять жителей Волгограда, младшему из которых всего 13 лет, а старшему — 18. Поводом для нападения послужило замечание 36-летнего мужчины относительно поведения группы молодых людей.
В ближайшее время все фигуранты будут доставлены в следственное подразделение для допроса, будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.