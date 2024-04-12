В Севастополе приезжий осквернил Вечный огонь

«Предварительно установлено, что 36-летний приезжий справил нужду на Вечный огонь у Мемориала героической обороны Севастополя 1941−1942 годов, тем самым затушив его, после чего ушел в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.
Очевидцем инцидента стал молодой человек, который сообщил об инциденте в полицию. На место происшествия незамедлительно прибыли правоохранители и оперативно задержали правонарушителя. Как впоследствии установила экспертиза, нарушитель был пьян.
Полиция передаст материалы в главное следственное управление по Крыму и Севастополю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично». Максимальное наказание по данной статье — до трех лет лишения свободы.