В Севастополе приезжий осквернил Вечный огонь

Полиция передаст материалы в главное следственное управление по Крыму и Севастополю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично». Максимальное наказание по данной статье — до трех лет лишения свободы.