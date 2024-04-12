В Перми за неделю мужчина отдал мошенникам 4 миллиона рублей

В Перми телефонные мошенники обманули 66-летнего мужчину и украли у него 4 миллиона рублей. Подробности рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. Пермяку позвонил неизвестный и представился специалистом портала Госуслуг. Он заявил, что его личные данные были украдены мошенниками, есть угроза остаться без сбережений. Для этого нужно открыть безопасный счет и перевести туда деньги. Так мужчина лишился первых 1,5 млн рублей.
— Спустя несколько дней пермяку вновь позвонили аферисты и убедили снять оставшуюся сумму, которые лично заберет сотрудница Центробанка РФ, — рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
В течение нескольких дней пенсионер отдавал приходившей к нему девушке крупные суммы денег, всего 2,5 миллиона рублей.
В очередной визит мошенницы мужчина начал сомневаться, что поступает правильно и вызвал полицейских. На место выехал наряд, девушку задержали. Деньги у пенсионера забирала 19-летняя москвичка. Суд арестовал ее, возбуждены уголовные дела.