В Перми за неделю мужчина отдал мошенникам 4 миллиона рублей

В Перми телефонные мошенники обманули 66-летнего мужчину и украли у него 4 миллиона рублей. Подробности рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. Пермяку позвонил неизвестный и представился специалистом портала Госуслуг. Он заявил, что его личные данные были украдены мошенниками, есть угроза остаться без сбережений. Для этого нужно открыть безопасный счет и перевести туда деньги. Так мужчина лишился первых 1,5 млн рублей.