Киргизия выразила РФ озабоченность из-за инцидента с семьей дипломата

БИШКЕК, 12 апреля. /ТАСС/. Киргизская сторона выразила озабоченность в связи с действиями российской полиции по отношению к членам семьи дипломата республики в Москве. Об этом говорится в сообщении киргизского внешнеполитического ведомства.
«12 апреля 2024 года в консульском департаменте МИД Кыргызской Республики состоялась встреча с советником-консулом посольства Российской Федерации А. Бурьевым. В ходе встречи была выражена озабоченность кыргызской стороны действиями сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в отношении членов семьи советника посольства Кыргызской Республики в городе Москве, грубо нарушившими положения Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года», — говорится в сообщении.
Подробности инцидента не приводятся. Отмечено лишь, что подобные действия в отношении аккредитованных сотрудников дипломатического представительства Киргизии со стороны правоохранительных органов России являются «недопустимыми, требуют тщательного разбирательства и привлечения виновных лиц к ответственности» в кратчайшие сроки.
Как сообщает МИД республики, российский дипломат «выразил сожаление данным фактом и сообщил, что МИД РФ получена официальная нота кыргызской стороны, на основании которой в настоящее время ведется необходимая проверка, по итогам которой кыргызская сторона будет проинформирована».
По утверждению ряда киргизских СМИ, 8 апреля в Москве членам семьи киргизского дипломата были нанесены телесные повреждения сотрудниками российских правоохранительных органов при проведении рейда по выявлению нелегалов.