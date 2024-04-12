Киргизия выразила РФ озабоченность из-за инцидента с семьей дипломата

«12 апреля 2024 года в консульском департаменте МИД Кыргызской Республики состоялась встреча с советником-консулом посольства Российской Федерации А. Бурьевым. В ходе встречи была выражена озабоченность кыргызской стороны действиями сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в отношении членов семьи советника посольства Кыргызской Республики в городе Москве, грубо нарушившими положения Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года», — говорится в сообщении.