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Во Владивостоке прокуратура расследует инцидент с подтоплением на одной из улиц

На сетях теплоснабжения произошла авария.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке прокуратура Ленинского района приступила к проверке по сообщениям о подтоплении горячей водой внутриквартальных проездов на улице Фадеева, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.

Предварительно установлено, что авария на сетях теплоснабжения привела к выходу воды на поверхность, затопив проезды к нескольким многоквартирным домам.

Надзорные органы выехали на место и уже приняли меры по восстановлению ситуации. Прокурор потребовал незамедлительного восстановления прав граждан, а специализированная аварийная бригада начала работы по устранению последствий.

По завершении проверки прокуратура намерена применить комплекс мер в отношении ответственных лиц.

ЖКХ