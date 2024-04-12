Во Владивостоке прокуратура расследует инцидент с подтоплением на одной из улиц

Во Владивостоке прокуратура Ленинского района приступила к проверке по сообщениям о подтоплении горячей водой внутриквартальных проездов на улице Фадеева, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.
Предварительно установлено, что авария на сетях теплоснабжения привела к выходу воды на поверхность, затопив проезды к нескольким многоквартирным домам.
Надзорные органы выехали на место и уже приняли меры по восстановлению ситуации. Прокурор потребовал незамедлительного восстановления прав граждан, а специализированная аварийная бригада начала работы по устранению последствий.
По завершении проверки прокуратура намерена применить комплекс мер в отношении ответственных лиц.