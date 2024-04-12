На Кубани грузовик сбил насмерть женщину на электросамокате. Авария произошла утром 12 апреля на трассе «Новороссийск-Керчь» в районе ж/д вокзала Анапы.
Предварительно, 56-летняя женщина на электросамокате двигалась по проезжей части вдоль ограждения. В этот момент водитель большегруза Scania R124GA, проезжавший в попутном направлении, сбил ее.
«В результате полученных травм женщина скончалась на месте. В обстоятельствах и причинах произошедшего разбираются сотрудники полиции», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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