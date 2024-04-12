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На Кубани грузовик сбил насмерть женщину на электросамокате

56-летняя женщина на электросамокате погибла в ДТП с грузовиком под Анапой.

Источник: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани грузовик сбил насмерть женщину на электросамокате. Авария произошла утром 12 апреля на трассе «Новороссийск-Керчь» в районе ж/д вокзала Анапы.

Предварительно, 56-летняя женщина на электросамокате двигалась по проезжей части вдоль ограждения. В этот момент водитель большегруза Scania R124GA, проезжавший в попутном направлении, сбил ее.

«В результате полученных травм женщина скончалась на месте. В обстоятельствах и причинах произошедшего разбираются сотрудники полиции», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что в Тихорецком районе 32-летний мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой. 25-летнего пассажира мотоцикла госпитализировали.