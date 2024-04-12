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Помощника врача будут судить в Витебске за уничтожение вакцин от COVID-19

Всего было уничтожено более 4,5 тысячи вакцин от коронавируса на сумму свыше 52 тысячи рублей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Витебская областная прокуратура направила в суд уголовное дело, которое было возбуждено в отношении медработника одной из больниц города за уничтожение вакцин против коронавируса, сообщили в службе информации ведомства.

По данным дела, помощник врача отделения общей врачебной практики более чем полгода умышленно вносила в журнал учета и использования медицинских препаратов недостоверные сведения о примененных для прививок населения вакцин от COVID-19.

«Затем с целью сокрытия фактов необоснованного списания вакцин она уничтожила путем утилизации свыше 4,5 тысячи доз вакцин стоимостью более 52,5 тысячи рублей», — сказали в прокуратуре.

Там также отметили, что сделала медик это, чтобы избежать критики в свой адрес со стороны начальства.

По результатам изучения материалов дела областная прокуратура пришла к выводу, что выдвинутые обвинения обоснованы, а обстоятельства преступления исследованы полностью и объективно.

При этом прокурор оставил медику избранную ранее меру пресечения — подписка о невыезде и надлежащее поведение.

Подозреваемой согласно ч. 3 ст. 218 Уголовного кодекса Беларуси (умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества в особо крупном размере) в качестве максимального наказания грозит лишение свободы на срок до 12 лет.