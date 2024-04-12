Глава СКР взял на контроль дело о смерти ребенка в Ирбите

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дело о гибели ребенка в Ирбите. Дело возбуждено по статье 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.
— Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела, — рассказали в ведомстве.
Напомним, 11 апреля в Ирбите у одного из домов по улице Жукова 11-летний мальчик играл вблизи недостроенного объекта. В результате его придавило бетонным блоком. Ребенок скончался.
Следствием выясняется, кому принадлежит земельный участок и находящиеся на нем бетонные блоки. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причиной смерти мальчика.