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Глава СКР взял на контроль дело о смерти ребенка в Ирбите

Александр Бастрыкин контролирует расследование дела о гибели 11-летнего свердловчанина.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дело о гибели ребенка в Ирбите. Дело возбуждено по статье 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

— Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела, — рассказали в ведомстве.

Напомним, 11 апреля в Ирбите у одного из домов по улице Жукова 11-летний мальчик играл вблизи недостроенного объекта. В результате его придавило бетонным блоком. Ребенок скончался.

Следствием выясняется, кому принадлежит земельный участок и находящиеся на нем бетонные блоки. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причиной смерти мальчика.

СК