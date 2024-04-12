Глава СКР взял на контроль дело о смерти ребенка в Ирбите

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дело о гибели ребенка в Ирбите. Дело возбуждено по статье 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.