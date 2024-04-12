МВД и СК прокомментировали нападение на полицейских в центре Уфы

Стражи порядка успокоили неадекватного гражданина, он убрал нож. Но вдруг вытащил его вновь и начал размахивать, игнорируя требования полицейских прекратить. Не подействовали на него и предупредительные выстрелы в воздух. Сотрудники МВД обезвредили мужчину, но он успел навредить себе и ранить двоих полицейских.