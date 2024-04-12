МВД и СК прокомментировали нападение на полицейских в центре Уфы

В правоохранительных органах прокомментировали утренний инцидент с поножовщиной и стрельбой, произошедший утром 12 апреля в центре Уфы.
В сквере имени Мустая Карима, что на улице Карла Маркса 29-летний мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, гулял по улице размахивая ножом.
— Прибывшие незамедлительно на место происшествия сотрудники полиции обнаружили вооруженного ножом мужчину. Он находился в неадекватном состоянии и вел себя агрессивно, в том числе высказывал угрозы причинения себе ранения, — сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Напавший на полицейских в сквере Мустая Карима успел ранить двоих оперативников. Фото: соцсети.
Стражи порядка успокоили неадекватного гражданина, он убрал нож. Но вдруг вытащил его вновь и начал размахивать, игнорируя требования полицейских прекратить. Не подействовали на него и предупредительные выстрелы в воздух. Сотрудники МВД обезвредили мужчину, но он успел навредить себе и ранить двоих полицейских.
В дальнейшем один из стражей порядка отказался от медицинской помощи, а второго увезли в госпиталь ветеранов войн.
На данный момент известно, что неадекватный гражданин госпитализирован в РКБ имени Куватова, его состояние оценивается как средней тяжести. По предварительным данным в момент нападения на полицейских он находился в состоянии наркотического опьянения. Его личность установлена.
Состояние раненого сотрудника полиции удовлетворительное. Стражу порядка обработали рану и направили его на амбулаторное лечение, сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе Минздрава Башкирии.
Сейчас на месте поножовщины и стрельбы работают сотрудники следователи и криминалисты Следкома по Башкирии.
— На месте происшествия организован комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего и дачи событию правовой оценки, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.