Пожар в Кишиневе: Из огня спасли мужчину — он находится в больнице

В квартире пятиэтажки на улице Иона и Дойны Алдя-Теодорович в Кишинёве вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба ГИЧС.
Во время тушения огня спасатели нашли и эвакуировали 28-летнего хозяина жилья. Мужчина был доставлен в больницу с отравлением угарным газом.
В результате пожара было уничтожено имущество в одной из комнат квартиры площадью 53 кв.м. Причину и обстоятельства случившегося предстоит установить специалистам.
За последние 24 часа помощь сотрудников ГИЧС понадобилась в 44 чрезвычайных ситуациях.