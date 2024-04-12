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Пожар в Кишиневе: Из огня спасли мужчину — он находится в больнице

Причину и обстоятельства случившегося предстоит установить специалистам.

Источник: Комсомольская правда

В квартире пятиэтажки на улице Иона и Дойны Алдя-Теодорович в Кишинёве вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба ГИЧС.

Во время тушения огня спасатели нашли и эвакуировали 28-летнего хозяина жилья. Мужчина был доставлен в больницу с отравлением угарным газом.

В результате пожара было уничтожено имущество в одной из комнат квартиры площадью 53 кв.м. Причину и обстоятельства случившегося предстоит установить специалистам.

За последние 24 часа помощь сотрудников ГИЧС понадобилась в 44 чрезвычайных ситуациях.