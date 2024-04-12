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Губернатор пригрозил уголовным делом виновным в появлении зловония в Воронеже

Александр Гусев призвал уволить руководство предприятия и ответственных за слив стоков.

Губернатор Александр Гусев во время своего прямого эфира 12 апреля прокомментировал ситуацию со зловонием, на которое жалуются жители Левого берега в Воронеже. Ранее стало известно, что произошло из-за залпового сброса воды, который увеличил нагрузку на очистные сооружения (ЛОС).

Он пояснил, что к нарушениям в работе очистных привели умышленные действия одного из крупных предприятий. В прошлом году это привело к длительному сбою, сейчас РВК оперативно устраняет последствия. Материалы после проверки власти передадут в правоохранительные органы.

— Мы будем настаивать на возбуждении уголовного дела. А собственникам предприятия советую уводить руководителя и ответственных людей. Мы еще и экологический ущерб посчитаем, — заверил Александр Гусев.

Он также отметил, что худшее позади, а запахи должны исчезнуть через пару дней.

Напомним, ранее ситуацией заинтересовался Росприроднадзор. Специалисты проводят по этому поводу проверку.