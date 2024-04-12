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В Петропавловске обещают дать воду после подачи электроэнергии

Петропавловск. 12 апреля. КазТАГ — В «Кызылжар су» обещают восстановить водоснабжение после подачи электроэнергии на насосную станцию, сообщает «Петропавловск.News».

Источник: Reuters

«Сегодня 12 апреля в 9.55 произошло аварийное отключение электроэнергии на насосной станции первого подъема ТОО “Кызылжар су”. В данный момент идут восстановительные работы энергоподающей компанией. Водоснабжение будет восстановлено после подачи электроэнергии на насосную станцию. Все социальные объекты города будут обеспечены подвозом питьевой воды. Прошу жителей города не поддаваться панике и верить только достоверной информации», — обратился к жителям в пятницу заместитель директора ТОО «Кызылжар су» Арман Саутов.

Сообщается, что в пресс-службе АО «Севказэнерго» уточнили, что ледяные массы повредили железобетонные опоры.

Отмечается, что в магазинах города массово начали скупать питьевую воду.