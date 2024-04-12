В Барановичах инструктор спас парня, который тонул во время занятия в бассейне

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утром 11 апреля в Барановичах тренер-инструктор спас молодого человека 2003 года рождения, который стал тонуть во время занятия в бассейне. Об этом БЕЛТА сообщили в Белорусском республиканском обществе спасания на водах.



Как уточнили в ОСВОД, парень посещал занятия по плаванию. Во время тренировки ему неожиданно стало плохо и молодой человек начал тонуть. Находившийся в помещении бассейна инструктор отреагировал молниеносно и оперативно вытащил тонущего из воды, что помогло избежать трагедии. Парня передали бригаде скорой медицинской помощи.



По оперативным данным ОСВОД, за прошедшие сутки в республике утонул один человек, двое были спасены.