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В Барановичах инструктор спас парня, который тонул во время занятия в бассейне

Как уточнили в ОСВОД, парень посещал занятия по плаванию. Во время тренировки ему неожиданно стало плохо и молодой человек начал тонуть. Находившийся в помещении бассейна инструктор отреагировал молниеносно и оперативно вытащил тонущего из воды, что помогло избежать трагедии. Парня передали бригаде скорой медицинской помощи.

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утром 11 апреля в Барановичах тренер-инструктор спас молодого человека 2003 года рождения, который стал тонуть во время занятия в бассейне. Об этом БЕЛТА сообщили в Белорусском республиканском обществе спасания на водах.

Как уточнили в ОСВОД, парень посещал занятия по плаванию. Во время тренировки ему неожиданно стало плохо и молодой человек начал тонуть. Находившийся в помещении бассейна инструктор отреагировал молниеносно и оперативно вытащил тонущего из воды, что помогло избежать трагедии. Парня передали бригаде скорой медицинской помощи.

По оперативным данным ОСВОД, за прошедшие сутки в республике утонул один человек, двое были спасены.