Движение оползня в Красноглинском районе Самары прекращено

«СитиТрафик» сообщал ранее о том, что в Красноглинском районе Самары введен режим повышенной готовности из-за оползня: на улице Зауральской в Самаре сильному разрушению подвергся грунт, и произошло это вплотную к жилым домам.
В прокуратуре Самарской области 12 апреля 2024 года сообщили о прекращении движении оползня.
Пострадавших и разрушений нет, эвакуация населения не требуется, добавили в надзорном органе.
На месте разрушения грунта на улице Зауральской побывали прокурор Красноглинского района Сергей Маркелов и глава районной администрации. Опасный участок огражден, население о существующей угрозе проинформировано.