Дарем
+12°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение оползня в Красноглинском районе Самары прекращено

Как сообщили в прокуратуре области 12 апреля 2024 года, необходимость эвакуации населения отсутствует.

Источник: CityTraffic.ru

«СитиТрафик» сообщал ранее о том, что в Красноглинском районе Самары введен режим повышенной готовности из-за оползня: на улице Зауральской в Самаре сильному разрушению подвергся грунт, и произошло это вплотную к жилым домам.

В прокуратуре Самарской области 12 апреля 2024 года сообщили о прекращении движении оползня.

Пострадавших и разрушений нет, эвакуация населения не требуется, добавили в надзорном органе.

На месте разрушения грунта на улице Зауральской побывали прокурор Красноглинского района Сергей Маркелов и глава районной администрации. Опасный участок огражден, население о существующей угрозе проинформировано.

Прокуратура