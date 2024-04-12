«В городе звучит сирена. Это не учебная тревога. Проводится массовая эвакуация! Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143. Эти значения опасны», — написал он.
В Оренбурге звучит сирена, проводится массовая эвакуация
ОРЕНБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Сирена звучит в Оренбурге, в городе проводится массовая эвакуация в связи с крайне опасной паводковой ситуацией. Об этом сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в своем Telegram-канале.