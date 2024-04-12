В Оренбурге звучит сирена, проводится массовая эвакуация

«В городе звучит сирена. Это не учебная тревога. Проводится массовая эвакуация! Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143. Эти значения опасны», — написал он.