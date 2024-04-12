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Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Россия вернула 23 тел погибших военных, сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который является представителем парламентской координационной группы по вопросам военной операции.

Источник: Reuters

«23 тела забрали», — сказал он.

Киев получил 99 тел погибших военнослужащих, также подтвердил он.

О возвращении тел погибших Киеву ранее сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Большинство из них, 77 человек, погибли в боях на донецком направлении, 20 на запорожском и двое на харьковском.

Предыдущий обмен произошел две недели назад, 29 марта. Москва вернула себе 29 тел, Киев — 121. Как уточнял украинский штаб, из возвращенных тогда погибших, большинство сражались на донецком направлении.

Обмен телами погибших проходит на российско-украинской границе в Сумской области, украинская делегация въезжает обычно на территорию России, писала ранее The Telegraph. «Мы отправляемся на их территорию, потому что не хотим, чтобы российская техника находилась на нашей территории. Конечно, это риск, но он меньше, чем если бы они приехали», — пояснял сотрудник украинской военной разведки Виталий Матвиенко.

На встречах присутствуют представители Красного креста.