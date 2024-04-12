Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Обмен телами погибших проходит на российско-украинской границе в Сумской области, украинская делегация въезжает обычно на территорию России, писала ранее The Telegraph. «Мы отправляемся на их территорию, потому что не хотим, чтобы российская техника находилась на нашей территории. Конечно, это риск, но он меньше, чем если бы они приехали», — пояснял сотрудник украинской военной разведки Виталий Матвиенко.