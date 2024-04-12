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В Симферополе кошка едва не устроила пожар на кухне. Виновника происшествия установили… по лапкам

Будни МЧС — не всегда борьба с огнем и устранение последствий «человеческого фактора». Бывают вызовы на задымление, которые заканчиваются мини-расследованием и точным установлением виновника происшествия… по лапкам.

В Симферополе в пристройке многоквартирного дома возле сенсорной электрической плиты кошачий корм был оставлен без присмотра. Кошка по кличке Шайла решила устроить завтрак самостоятельно, разорвав мешок.

В погоне за лакомством, лапки включили плиту. Рассыпанный корм пригорел и стал причиной задымления.

Эта история — из разряда «все хорошо, что хорошо кончается», но все получили урок — хозяева кошки — о правилах эксплуатации сенсорной плиты и пожарной безопасности в собственном доме, Шайла — о том, что в погоне за вкусностями можно и шерстку подпалить, и большую беду устроить.

флора и фауна
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МЧС