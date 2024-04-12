В Симферополе кошка едва не устроила пожар на кухне. Виновника происшествия установили… по лапкам

Эта история — из разряда «все хорошо, что хорошо кончается», но все получили урок — хозяева кошки — о правилах эксплуатации сенсорной плиты и пожарной безопасности в собственном доме, Шайла — о том, что в погоне за вкусностями можно и шерстку подпалить, и большую беду устроить.