В Симферополе кошка едва не устроила пожар на кухне. Виновника происшествия установили… по лапкам

В Симферополе в пристройке многоквартирного дома возле сенсорной электрической плиты кошачий корм был оставлен без присмотра. Кошка по кличке Шайла решила устроить завтрак самостоятельно, разорвав мешок.
В погоне за лакомством, лапки включили плиту. Рассыпанный корм пригорел и стал причиной задымления.
Эта история — из разряда «все хорошо, что хорошо кончается», но все получили урок — хозяева кошки — о правилах эксплуатации сенсорной плиты и пожарной безопасности в собственном доме, Шайла — о том, что в погоне за вкусностями можно и шерстку подпалить, и большую беду устроить.