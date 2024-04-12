Четыре человека пострадали в ДТП в Калинковичском районе

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Четыре человека были госпитализированы после столкновения двух легковых автомобилей в Калинковичском районе, сообщили в управлении ГАИ Гомельского облисполкома.
Авария произошла около 17:10 в четверг, 11 апреля, в агрогородке Гороничи.
«Водитель Opel выехал на полосу встречного движения, чем создал аварийную обстановку 31-летней женщине-водителю Audi», — сказали в ГАИ.
Так отметили, что она была вынуждена выехать на встречку, где и врезалась в Opel, который возвращался в свою полосу.
В результате травмы получили 59-летний водитель и 24-летний пассажир автомобиля Opel, а также 19-летний и 27-летний пассажиры Audi. Они были доставлены в больницу для оказания помощи.
В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства ДТП.
В Госавтоинспекции призвали всех водителей ответственно подходить к управлению транспортными средствами, всегда внимательно следить за дорожной обстановкой, соблюдать безопасный скоростной режим.