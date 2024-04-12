Организатору самарской банды Салдаеву отказали в условно-досрочном освобождении

В Новокуйбышевске суд рассмотрел ходатайство организатора банд, который сейчас отбывает срок в исправительной колонии № 3. Владимир Салдаев был осужден в 2008 году. В феврале 2007 года он с сообщниками напал на организацию и расстрелял двух человек. Еще двое тогда смогли спастись. Нападение организовали из-за денег, но в результате бандиты получили только 25 тысяч рублей.
Организатора банды приговорили к 21 году заключения. Недавно он подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении.
— Осужденный в исправительной колонии привлечен к оплачиваемому труду, имеет ряд поощрений от администрации исправительного учреждения, однако также неоднократно допускал нарушения установленного порядка отбывания наказания, — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Суд отказал Салдаеву в условно-досрочном освобождении. Годом ранее он тоже подавал ходатайство, но и его суд не принял.