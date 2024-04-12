Организатору самарской банды Салдаеву отказали в условно-досрочном освобождении

В Новокуйбышевске суд рассмотрел ходатайство организатора банд, который сейчас отбывает срок в исправительной колонии № 3. Владимир Салдаев был осужден в 2008 году. В феврале 2007 года он с сообщниками напал на организацию и расстрелял двух человек. Еще двое тогда смогли спастись. Нападение организовали из-за денег, но в результате бандиты получили только 25 тысяч рублей.