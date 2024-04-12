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Системы ПВО сбили три дрона ВСУ над Белгородской областью

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены над Белгородской областью, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Двенадцатого апреля около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сказали в ведомстве.