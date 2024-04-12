Системы ПВО сбили три дрона ВСУ над Белгородской областью

«Двенадцатого апреля около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сказали в ведомстве.