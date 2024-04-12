Экс-начальника «Омскоблводопровода» поместили под домашний арест

Сегодня омский суд принял решение поместить под домашний арест начальника отдела «Омскоблводопровода» и директора коммерческой организации. Их обвиняют в коррупционных преступлениях.



По данным прокуратуры, в СИЗО подозреваемые проведут два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.



Напомним, начальника омского водопровода подозревают в получении крупной взятки за содействие в заключении договора.