В Омске ученик прямо в школе распылил перцовый баллончик

Сегодня, 12 апреля, в социальных сетях появилась информация о том, что в школе № 91 один из учеников распылил перцовый баллончик. Находящихся в здании эвакуировали.
«Всех отпустили по домам. В школе почти невозможно было дышать, все кашляли», — сообщила одна из учениц, которая и выложила видео.
В городской администрации порталу Om1.ru подтвердили информацию об инциденте.
«В школе № 91 ученик 9−1 класса принес перцовый балончик и распылил его содержимое на первом этаже. Из зоны очага оперативно были эвакуированы дети и педагоги. Для остальных обучающихся и педагогов образовательный процесс продолжился в штатном режиме», — рассказали в мэрии.