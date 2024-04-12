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В Омске ученик прямо в школе распылил перцовый баллончик

Детей и педагогов эвакуировали.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 12 апреля, в социальных сетях появилась информация о том, что в школе № 91 один из учеников распылил перцовый баллончик. Находящихся в здании эвакуировали.

«Всех отпустили по домам. В школе почти невозможно было дышать, все кашляли», — сообщила одна из учениц, которая и выложила видео.

В городской администрации порталу Om1.ru подтвердили информацию об инциденте.

«В школе № 91 ученик 9−1 класса принес перцовый балончик и распылил его содержимое на первом этаже. Из зоны очага оперативно были эвакуированы дети и педагоги. Для остальных обучающихся и педагогов образовательный процесс продолжился в штатном режиме», — рассказали в мэрии.