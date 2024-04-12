В Омске ученик прямо в школе распылил перцовый баллончик

«В школе № 91 ученик 9−1 класса принес перцовый балончик и распылил его содержимое на первом этаже. Из зоны очага оперативно были эвакуированы дети и педагоги. Для остальных обучающихся и педагогов образовательный процесс продолжился в штатном режиме», — рассказали в мэрии.