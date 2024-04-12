Уголовное дело возбуждено после осквернения Вечного огня в Севастополе

36-летний мужчина был оперативно задержан, сообщали ранее в севастопольском управлении МВД. Отмечалось, что он справил нужду, чем затушил Вечный огонь, после чего скрылся. Очевидцем случившегося стал местный житель, который сообщил об инциденте в силовые структуры.