Уголовное дело возбуждено после осквернения Вечного огня в Севастополе

36-летний мужчина был оперативно задержан, сообщали ранее в севастопольском управлении МВД. Отмечалось, что он справил нужду, чем затушил Вечный огонь, после чего скрылся. Очевидцем случившегося стал местный житель, который сообщил об инциденте в силовые структуры.
«Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев в рамках уголовного дела поручил тщательным образом установить все обстоятельства совершенного преступления, дав принципиальную оценку действиям туриста согласно санкциям части 3 статьи 354.1 УК РФ — “Осквернении символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично”, — сказано в сообщении.