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Уголовное дело возбуждено после осквернения Вечного огня в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено против приезжего, который осквернил Вечный огонь в Севастополе на Мемориале Героической обороны Севастополя 1941−1942 годов. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.

36-летний мужчина был оперативно задержан, сообщали ранее в севастопольском управлении МВД. Отмечалось, что он справил нужду, чем затушил Вечный огонь, после чего скрылся. Очевидцем случившегося стал местный житель, который сообщил об инциденте в силовые структуры.

«Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев в рамках уголовного дела поручил тщательным образом установить все обстоятельства совершенного преступления, дав принципиальную оценку действиям туриста согласно санкциям части 3 статьи 354.1 УК РФ — “Осквернении символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично”, — сказано в сообщении.

СК