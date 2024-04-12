Экс-главу МЧС Татарстана Хабибуллина допросили в суде

В пятницу, 12 апреля, в Набережночелнинском городском суде состоялся допрос бывшего главы МЧС Татарстана Рафиса Хабибуллина. Он проходит по делу об афере с пожарными машинами как свидетель.
Заседание было проведено в закрытом формате. Процесс по делу в отношении директора ООО «Сигналдортранс» Вячеслава Алчина идет с августа 2022 года. Компания подсудимого выполнила некачественный ремонт пожарных машин на 300 миллионов рублей. Вместо новых были установлены старые запчасти, а местами ремонт и вовсе не был произведен.