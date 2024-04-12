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Глава СК РФ приказал возбудить дело из-за сбитой самокатом пенсионерки в Ростове

Дело о пенсионерке, сбитой электросамокатом в Ростове, взял на контроль глава СК России.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал возбудить дело и найти в Ростове-на-Дону водителя электросамоката, сбившего на улице пожилую женщину. Об этом говорится в группе VK Информационного центра СК РФ.

Как уточнили в публикации, речь идет об инциденте, произошедшем в этом апреле. Ранее донские СМИ сообщали, что нарушитель наехал на пенсионерку, а потом сразу же скрылся с места происшествия. Пострадавшая при этом получила травму ноги.

— Александр Бастрыкин поставил задачу возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования. Исполнение этого поручения взяли на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении Информационного центра СК России.

Напомним, ранее в донской столице электросамокатчики сбили 4-летнего малыша и 56-летнюю женщину.

СК