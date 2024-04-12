Глава СК РФ приказал возбудить дело из-за сбитой самокатом пенсионерки в Ростове

Как уточнили в публикации, речь идет об инциденте, произошедшем в этом апреле. Ранее донские СМИ сообщали, что нарушитель наехал на пенсионерку, а потом сразу же скрылся с места происшествия. Пострадавшая при этом получила травму ноги.