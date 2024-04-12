В соседнем с Башкирией Оренбуржье проводится массовая эвакуация

Глава Оренбурга Сергей Салмин объявил о массовой эвакуации в связи с опасной паводковой ситуацией. За последние 10 часов уровень воды в реке Урал поднялся на 40 см и в настоящее время достигает отметки 1143 см, что является чрезвычайно высоким и угрожающим показателем. В городе звучат сирены.