В соседнем с Башкирией Оренбуржье проводится массовая эвакуация

Глава Оренбурга Сергей Салмин объявил о массовой эвакуации в связи с опасной паводковой ситуацией. За последние 10 часов уровень воды в реке Урал поднялся на 40 см и в настоящее время достигает отметки 1143 см, что является чрезвычайно высоким и угрожающим показателем. В городе звучат сирены.
В особо опасной ситуации находятся жители ЖК «Гранд-парк», поселков имени Куйбышева и Солнечный, 23-го и 24-го микрорайонов, улиц Уральской, Донгузской, районов Авиагородок и Овчинного городка. Им необходимо как можно скорее эвакуироваться.
«Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время!» — сообщает Сергей Салмин.