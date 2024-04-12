Граждан Беларуси задержали в Германии за кражу 40 винтовок

Как пишет Bild, винтовки были произведены в Китае и были доставлены в порт Гамбурга. «Там контейнер с оружием погрузили на товарный поезд, который должен был ехать в Баварию. Но в выходные он остался на путях в Машене — судя по всему, без всякой охраны», — отмечает издание.
Злоумышленники вскрыли поезд и украли 40 винтовок типа М16. Они закопали винтовки, упакованные в коробки, в лесу и замаскировали это место собачьими фекалиями. Затем похитители покинули Германию и выставили оружие на продажу в даркнете.
«Собака-ищейка унюхала перчатки, которые воры оставили возле места преступления, а с помощью дрона с воздуха было обнаружен тайник. Следователи сделали вид, что не обнаруживали оружие и начали наблюдение. Спустя две недели были арестованы двое граждан Беларуси, которые явились к тайнику, чтобы забрать оружие», — пишет Bild.
Отмечается, что на допросе они хранили молчание.