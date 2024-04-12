Граждан Беларуси задержали в Германии за кражу 40 винтовок

Как пишет Bild, винтовки были произведены в Китае и были доставлены в порт Гамбурга. «Там контейнер с оружием погрузили на товарный поезд, который должен был ехать в Баварию. Но в выходные он остался на путях в Машене — судя по всему, без всякой охраны», — отмечает издание.