12 пуль вынимать не станут: В Ростове спасают собаку, выжившую после нападения

— У Лады есть шанс встать на лапы. Осмотр показал, что чувствительность в конечностях хоть и слабая, но есть. 12 пуль трогать не будут, а вот одна смущает. Она задела позвоночник, пройдя по касательной. Не исключено, что ее придется извлекать. Но говорить об этом точно — преждевременно. Главное, что жизненно важные органы не задеты!