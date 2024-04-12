12 пуль вынимать не станут: В Ростове спасают собаку, выжившую после нападения

В станице Ольгинской Ростовской области добродушный и бездомный пес на себе испытал, каким жестоким и ненавистным может быть человек. Кто-то в упор расстрелял собаку и бросил ее умирать у дороги.
ФОТОГРАФИРОВАЛИ УМИРАЮЩЕЕ ЖИВОТНОЕ И УЕЗЖАЛИ.
Как оказалось, два дня животное лежало в пыли у обочины. Кто-то просто равнодушно проезжал мимо, а кто-то — останавливался и фотографировал, и на этом — все.
Люди думали, что песика сбила машина. Один из фотографировавших умирающее животное опубликовал разрывающий душу снимок в сети. Тот стал гулять по чатам. Эту информацию увидела основательница приюта «Забытые сердца» Татьяна Макарова. Она не могла просто взять и забыть кадр.
— Надо спасать беднягу, — приняла решение зооволонтер.
Раненую Ладу — именно такую кличку дали животному — Татьяна нашла в удручающем состоянии. Она с трудом поднимала голову и смотрела на женщину глазами, полными страданий.
СТРЕЛЯЛИ ДОЛГО И В УПОР.
Аккуратно, чтобы не причинить лишнюю боль, она отнесла Ладу в машину и помчалась с ней в ветклинику. То, что сказали потом врачи, повергло дончанку в шок.
Оказывается, вовсе не авария стала причиной такого состояния.
— Собаку не сбивала машина, в нее стреляли из пневматики. Причем, долго и в упор…
Пушистому пациенту сделали рентген. Снимок показал, что в Ладе — 13 пуль от пневматики. Они застряли в спине, лапах и в тазу. Только чудом пули не попали в голову. А заключение ветеринаров прозвучало как еще одно чудо.
— У Лады есть шанс встать на лапы. Осмотр показал, что чувствительность в конечностях хоть и слабая, но есть. 12 пуль трогать не будут, а вот одна смущает. Она задела позвоночник, пройдя по касательной. Не исключено, что ее придется извлекать. Но говорить об этом точно — преждевременно. Главное, что жизненно важные органы не задеты!
«ЕСТЬ И ЗАБОТА, И ЕДА, И ЛЮБОВЬ».
Пока что четвероногой пациентке назначили курс уколов и капельниц. Сейчас стоит задача — снять отеки по всему телу.
По словам Татьяны, на лечение уже ушло около 12 тысяч рублей. Сколько трат предстоит еще — сказать невозможно. Не исключено, что сумма вырастет до 100, а то и до 200 тысяч рублей.
Деньги большие. А с учетом того, что в приюте живут еще 400 найденышей, то сумма на лечение Лады может стать и вовсе неподъемной. Но Татьяна верит, что с помощью неравнодушных людей справится с этой задачей и поможет Ладе, которой больше не на кого рассчитывать.
Волонтер говорит: маловероятно, что после лечения найдутся люди, готовые забрать животное себе.
— Лада сегодня — инвалид. Но дом она себе уже нашла. В приюте есть и забота, и еда, и любовь.