Минчанин потерял более $2,5 тыс. на криптобирже, поверив мошенникам

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потерей более $2,5 тыс. обернулось для жителя Минска желание быстро и легко заработать на криптобирже. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.



Во Фрунзенское РУВД столицы обратился мужчина и рассказал, что поверил обещаниям легкого заработка на криптобирже и лишился денег. Минчанин рассказал, что нашел в мессенджере тематическую группу, куда отправил сообщение с просьбой обучить его заработку на цифровой валюте. По указанию куратора житель столицы перевел на специальный счет более $2,5 тыс., а позже ему пришло электронное сообщение о блокировке. Чтобы получить доступ к деньгам, минчанину предложили оплатить разблокировку еще $1,3 тыс. Тогда «инвестор» понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в милицию. Следователь возбудил уголовное дело.



Милиция напоминает, что не следует верить обещаниям быстрого и легкого заработка в интернете, а вести переписку и совершать сделки стоит только на официальных площадках. −0-