В Волгограде иномарка вылетела на трамвайные пути

В пятницу утром в Краснооктябрьском районе Волгограда на проспекте Ленина произошло ДТП. Напротив Дворца спорта столкнулись две иномарки — «Пежо» и «Шкода». Причем одна из них вылетела на трамвайные пути. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.