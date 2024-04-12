В Волгограде иномарка вылетела на трамвайные пути

В пятницу утром в Краснооктябрьском районе Волгограда на проспекте Ленина произошло ДТП. Напротив Дворца спорта столкнулись две иномарки — «Пежо» и «Шкода». Причем одна из них вылетела на трамвайные пути. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
Добавим, что из-за аварии почти час полноценно не ходили скоростные трамваи. Они курсировали только на участке от ВГТЗ до стадиона «Монолит».
В диспетчерской транспортного предприятия пояснили, что движение было полностью восстановлено в 10.40.
«Волгоградская правда.ру» сделала запрос об обстоятельствах ДТП в ГУ МВД по Волгоградской области.