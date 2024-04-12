Замглавы администрации Заволжья арестован за мошенничество

По информации ведомства, замглавы Заволжья в 2023 году подписал акты о приемке работ по благоустройству парка, зная, что работы не были выполнены полностью. Подрядчик получил деньги за работу. При этом 1,4 млн рублей из этих средств были похищены из бюджета города.