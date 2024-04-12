Замглавы администрации Заволжья арестован за мошенничество

Заместитель начальника территориального управления Заволжья администрации Городецкого муниципального округа арестован за мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
По информации ведомства, замглавы Заволжья в 2023 году подписал акты о приемке работ по благоустройству парка, зная, что работы не были выполнены полностью. Подрядчик получил деньги за работу. При этом 1,4 млн рублей из этих средств были похищены из бюджета города.
12 апреля суд удовлетворил ходатайство на заключение под стражу обвиняемого. Добавим, что ранее был задержан гендиректор компании, которая занималась благоустройством парка в Заволжье.