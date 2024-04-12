За сутки в Самарской области подтопило еще 50 домов и 57 участков

В ГУ МЧС России по Самарской области рассказали, как обстоят дела с паводком в регионе. В некоторых районах обстановка становится сложнее. Так, за сутки подтопило еще 50 домов в Богатовском, Кинель-Черкасском и Борском районах и 57 участков в Богатовском, Борском, Красноярском и Похвистневском районах. Всего сейчас подтоплены 83 частных дома и 457 приусадебных участков.