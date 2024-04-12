За сутки в Самарской области подтопило еще 50 домов и 57 участков

В ГУ МЧС России по Самарской области рассказали, как обстоят дела с паводком в регионе. В некоторых районах обстановка становится сложнее. Так, за сутки подтопило еще 50 домов в Богатовском, Кинель-Черкасском и Борском районах и 57 участков в Богатовском, Борском, Красноярском и Похвистневском районах. Всего сейчас подтоплены 83 частных дома и 457 приусадебных участков.
— В настоящее время на территории Самарской области остаются подтопленными пять низководных мостов, — уточнили в МЧС региона.
Кое-где вода отступает, но медленно. За сутки от нее освободились три жилых дома и 22 участка.
Село Полудни Кинель-Черкасского района по-прежнему отрезано от остального мира из-за паводка. Но власти заверяют, что все необходимо для жизни у сельчан есть.
В Отрадном власти готовятся к возможной эвакуации из-за повышения уровня воды в реке Большой Кинель и призывают население отнестись к этому серьезно. Всего в регионе подготовили 13 пунктов временного размещения для тех, чьи дома подтопит. Сейчас задействован лишь один пункт, в нем находятся девять взрослых и трое детей.