Замглавы Василеостровского района Родионов признал вину в получении взятки

Родионов вступил в переговоры с компанией «Терра» после того, как под ее управление массово стали переводиться дома АО «Сити Сервис Василеостровское». Нынешнему гендиректору Юлии Федоровой он сообщил, что в администрации недовольны таким резким переходом без предупреждения чиновников, но он якобы решил вопрос. И готов решать дальше за 750 тысяч рублей в месяц — по рублю за каждый квадратный метр жилья, который получила «Терра».