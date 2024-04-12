В Ростове запретили жарить шашлыки на природе и жечь мусор

В Ростове запретили жарить шашлыки на природе и разжигать костры. Об этом сообщает Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Из-зы высокой пожароопасности в Ростове запрещено разводить костры, пользоваться устройствами с открытым огнем.
Запрещено жечь сухую траву и мусор в лесу, на улицах, возле дома и на дачном участке. Также введен запрет на жарку шашлыков на природе — в роще, лесу
Жарить их можно только в специального отведенных местах возле жилых комплексов, в пяти метрах от зданий на личном земельном участке.
Не стоит пренебрегать правилами безопасности — жарить мясо нужно в безветренную погоду, на углях, а не на дровах, иметь рядом воду, шланг, ведро и огнетушитель.