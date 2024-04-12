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В Крыму заведено уголовное дело на чиновника из-за махинаций с землей

Глава поселения была задержана в Евпатории сотрудниками УФСБ России по Крыму и Севастополю.

В Крыму возбуждено уголовное дело против главы администрации Межводненского сельского поселения. Об этом сообщили в телеграм-канале Следком Крыма и Севастополя.

Глава поселения обвиняется в содействии в мошенничестве и превышении должностных полномочий, отметили в ведомстве. Обвиняемая приказала подчиненным создать фиктивную выписку из протокола собрания пайщиков. Согласно документу два участка у моря площадью 10 Га были переоформлены на других лиц, подчеркнули в Следкоме. В результате, женщина обвиняется в осуществлении мошенничества в особо крупном размере.

Глава сельского поселения признала свою вину и отказалась от полномочий, заключили в ведомстве.