В Ростове-на-Дону ищут мужчину, сбежавшего из психдиспансера

В соцсетях в пятницу днем появилось сообщение, что в Ростове-на-Дону из психиатрической лечебницы сбежал пациент. Якобы больной самовольно покинул медицинское учреждение в комнатных тапочках, его поисками занялась полиция. Позже появилось сообщение пресс-службы ГУМВД о том, что в полицию Ростова-на-Дону поступило сообщение об исчезновении 36-летнего мужчины.