Российские ВС с 6 апреля нанесли 47 групповых ударов по объектам на Украине

«С 6 по 12 апреля Вооруженными силами Российской Федерации в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесен один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины», — сказали в ведомстве.
Кроме того, поражались базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников, отметили в министерстве.
«Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны.