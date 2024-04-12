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Российские ВС с 6 апреля нанесли 47 групповых ударов по объектам на Украине

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли за неделю 48 ударов по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«С 6 по 12 апреля Вооруженными силами Российской Федерации в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесен один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины», — сказали в ведомстве.

Кроме того, поражались базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников, отметили в министерстве.

«Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны.