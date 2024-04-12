Сказали, что дочь родилась уже мертвой: жительница Башкирии подозревает врачей роддома в обмане

9 апреля в Перинатальном центре башкирского города Октябрьский 41-летняя Олеся Т. родила девочку — третьего, долгожданного и желанного ребенка. Малышка появилась на свет в 16:45, ее положили маме на живот, и она зашевелилась. Но внезапно что-то пошло не так, и ребенка унесли.
Через 4 часа маме сказали, что ребенок родился уже мертвым — по словам врачей обнаружилась патология органов брюшной полости, не совместимая с жизнью. Но мама категорически не согласна с такой формулировкой, ведь она чувствовала, как ее малышка кричала, как все новорожденные детки.
«У ВАС РОДОВАЯ ДЕПРЕССИЯ».
Женщина уверена, что ее дочка родилась живой, но позднее врачи заявили: ребенок уже родился мертвым. Семья, в которой подрастают еще две старшие девочки, вместо долгожданной выписки из роддома через три дня отправилась на кладбище хоронить свою малышку.
Эту полную боли и слез историю «КП-Уфа» рассказала сестра Олеси Екатерина. По словам нашей собеседницы, сами родители малышки сейчас находятся в шоке и не могут поверить в произошедшее. А сегодня, 12 апреля, ребенку провели вскрытие и, по словам родственницы, патологоанатомы подтвердили первоначальную версию о рождении мертвого плода.
— Через три дня заведующая пришла к сестре и заявила: вы понимаете, что вы родили мертвого ребенка? Сестра моя была в шоке от таких слов. Начала ей доказывать, что девочка родилась живой. На что врач ей сказала: у вас родовая депрессия, ребенок действительно родился мертвым, — рассказывает Екатерина.
По словам родственницы, Олеся родила малышку на 41-й неделе, и во время беременности постоянно наблюдалась у врачей. УЗИ и скрининги тоже никаких патологий не выявили. Семья благополучная, родители без вредных привычек.
«РЕБЕНКА УЖЕ НЕ ВЕРНУТЬ».
По словам Екатерины, семья ее сестры была возмущена тем, что Олесе не давали справку -выписку, на основе которой выдается свидетельство о рождении.
— Сестра ничего от них не хочет, просит лишь, чтобы, как положено, написали справку, чтобы получить свидетельство о рождении. Ни мстить, ни судиться с больницей нет сил. Ребенка уже не вернуть. У них и так большое горе. А тут бюрократия с бумагами еще. Олеся так и сказала мне: «Возможно и была какая-то патология, всякое бывает. Но зачем же врать мне?». Мы опасались, что патологоанатомы подтвердят версию заведующей (Перинатальным центром Октябрьского — Ред.). Так и вышло. А мы не хотим, чтобы врачи убедились в своей безнаказанности, — вздыхает сестра Олеси.
Убитая горем мама рассказала родственникам, что когда девочка родилась на свет, она отчетливо слышала ее крик. Врачи ребенка положили на живот маме, а перед этим сотрудница роддома говорила с ней: «Чернявая, с большими глазами».
По версии родственницы, заведующая не хотела «портить статистику» и продолжала настаивать на своем. Никакие уговоры выдать справку о рождении живого ребенка не действовали. Именно поэтому Екатерина с согласия сестры и решила рассказать эту историю.
ОФИЦИАЛЬНО.
Редакция «КП-Уфа» обратилась за комментарием в министерство здравоохранения Башкирии. В ведомстве ограничились лишь ответом на вопрос о бюрократических нюансах этой истории, опустив медицинские подробности.
— Справка о рождении выписана. Документы будут переданы родителям после оформления в органах ЗАГС, — коротко ответили в пресс-службе ведомства.
Сегодня, 12 апреля, малышку похоронили в Октябрьском.
«Комсомольская правда-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким, потерявшим новорожденную девочку.