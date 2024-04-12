Сказали, что дочь родилась уже мертвой: жительница Башкирии подозревает врачей роддома в обмане

— Сестра ничего от них не хочет, просит лишь, чтобы, как положено, написали справку, чтобы получить свидетельство о рождении. Ни мстить, ни судиться с больницей нет сил. Ребенка уже не вернуть. У них и так большое горе. А тут бюрократия с бумагами еще. Олеся так и сказала мне: «Возможно и была какая-то патология, всякое бывает. Но зачем же врать мне?». Мы опасались, что патологоанатомы подтвердят версию заведующей (Перинатальным центром Октябрьского — Ред.). Так и вышло. А мы не хотим, чтобы врачи убедились в своей безнаказанности, — вздыхает сестра Олеси.