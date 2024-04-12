Казахстанка оказалась в суде из-за сына, разбившего стекло в поезде

Как сообщает пресс-служба ведомства, в начале апреля текущего года при въезде на территорию города Тараз неизвестными лицами было разбито стекло пассажирского поезда сообщением Шымкент — Астана.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками линейного отдела полиции на станции Тараз в совершении данного правонарушения был установлен учащийся шестого класса, который дал признательные показания», — пояснили в ДП на транспорте.
Полицейские в отношении матери за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка составили административный протокол. Материал для рассмотрения был передан в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Жамбылской области.
10 апреля постановлением суда мать несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности. На нее наложен штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге).
Недавно сообщалось, что в Атырауской области мать подростка привлекли к административной ответственности за нецензурную брань сына-девятиклассника в адрес преподавателя. Женщину признали виновной в совершении административного правонарушения, она получила штраф.