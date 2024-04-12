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Мотоциклист пострадал в ДТП в Минске

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, в аварии травмы получил водитель двухколесного транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

По предварительной информации, сегодня около 14.25 вблизи дома № 4 по ул. Скрыганова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла Yamaha и легкового автомобиля Nissan. 21-летний мотоциклист пострадал в аварии и был доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов проявлять на дорогах максимум осторожности и напоминает всем участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД.