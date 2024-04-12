Власти Краснодара назвали причину падения светофора на пешехода

В Краснодаре сегодня, 12 апреля, светофор упал на пешехода. О происшествии на улице Сормовской сообщили в социальных сетях очевидцы. Пострадавшую женщину доставили в больницу. По данному факту проводится полицейская проверка. Ранее об этом писала «Новая Кубань».



На случившееся обратили внимание власти города. С семьей пострадавшей краснодарки уже связались, ей будет оказана необходимая помощь. Мэр кубанской столицы Евгений Наумов поставил данную ситуацию на контроль. В настоящее время причины происшествия выясняют сотрудники МВД, КТТУ и дептранса.



На данный момент известно, что вчера, 11 апреля, около 22:41 троллейбус зацепил кабель светофора и нанес повреждение его стойки, когда двигался по улице. Об этом сообщил МЦУ Краснодара.