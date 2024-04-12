В селе Новое Ибрайкино произошёл прорыв нефтепровода

В селе Новое Ибрайкино из-за прорыва на трубопроводе ООО «Российская Инновационная Топливно-Энергетическая Компания», произошёл выброс нефти. Загрязнение распространилось на площадь в 893 квадратных метра земель Аксубаевских угодий. Об этом сообщили в интернет издании «Mash».