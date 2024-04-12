Дарем
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Новое Ибрайкино произошёл прорыв нефтепровода

Была затронута территория в 893 квадратных метра.

В селе Новое Ибрайкино из-за прорыва на трубопроводе ООО «Российская Инновационная Топливно-Энергетическая Компания», произошёл выброс нефти. Загрязнение распространилось на площадь в 893 квадратных метра земель Аксубаевских угодий. Об этом сообщили в интернет издании «Mash».

По предварительным данным, утечка произошла в результате износа материала трубы. Ситуация быстро взята под контроль, и уже проведена первичная ликвидация последствий аварии. Россельхознадзор активно занимается оценкой ущерба и дальнейшими действиями по реабилитации земель.

Ранее мы писали, что в Татарстане нефтяные разливы уничтожили плодородные земли. Прокуратура назначила штраф в размере 50 тысяч рублей за экологические нарушения.

нефть