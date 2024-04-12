«Мы обомлели: палисадник просто “уплыл”: как оползень едва не оставил жителей Красной Глинки без домов

У жителей самарского поселка в один из дней буквально ушла земля из-под ног. На Красной Глинке местные вынуждены бороться с оползнем, который они уже прозвали настоящей катастрофой. Дома потерпевших стоят на краю пропасти и, кажется, вот-вот превратятся в руины. На место происшествия съездила спецкор «КП-Самара» и узнала подробности.