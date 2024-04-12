«Мы обомлели: палисадник просто “уплыл”: как оползень едва не оставил жителей Красной Глинки без домов

У жителей самарского поселка в один из дней буквально ушла земля из-под ног. На Красной Глинке местные вынуждены бороться с оползнем, который они уже прозвали настоящей катастрофой. Дома потерпевших стоят на краю пропасти и, кажется, вот-вот превратятся в руины. На место происшествия съездила спецкор «КП-Самара» и узнала подробности.
«Живем как на гнездышке».
Утро 10 апреля у жителей Красной Глинки превратилось в настоящую спасательную операцию. Заложниками обрушения стали люди, живущие в домах № 3 и 5 по улице Зауральской.
— Мы спокойно завтракали, время было часов 10 утра. Про оползень узнали от родственников, которые как раз подъехали к нашему участку, — рассказала «Комсомолке» жительница дома № 5 Ирина. — Выйдя на улицу, мы обомлели: мой палисадник просто «уплыл».
Семья экстренно эвакуировалась в этот же день, забрав все самое ценное:
— Мы каждый день приезжаем посмотреть, что стало с участком. Пока держится. Оползень прекратился только 11 апреля. В районе суток у нас за двором сходила земля.
Жители домов № 3 и 5 живут на Красной Глинке уже более 15 лет. Никаких предпосылок обвала никто из них не замечал.
— Сейчас мы живем как на гнездышке, — говорит Ирина, гладя на то место, которое еще пару дней назад называла домом. — Терять свой очаг, особенно когда не знаешь, кого звать на помощь, очень страшно.
«Мы ямы не заделываем».
Разлом образовался 10 апреля. В тот же день на место разрушения прибыли глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов, прокурор Сергей Маркелов, руководитель управления гражданской защиты Игорь Дахно и представитель департамента городского хозяйства.
— Нам, пока ничем не помогли, лишь оградили все лентами с табличками «Опасно». На все вопросы отвечают: «Мы ямы не заделываем». Чтобы убрать вероятность дальнейшего оползня, необходимо ставить укрепления, но, видимо, нам придется этим заниматься самостоятельно, — поделилась переживаниями хозяйка дома.
Собственникам ближайших к обрыву участков выдали уведомления с рекомендацией об экстренной эвакуации. Прокуратура района организовала мониторинг ситуации и надзор за деятельностью ответственных служб.
— Обрушения нет, ситуация стабилизировалась. Установлено ограждение. Развитие ситуации держим на контроле совместно с управлением гражданской защиты, — прокомментировали в администрация Красноглинского района.
По словам местных жителей, оползень действительно остановился, но домой самостоятельно им никак не попасть — дороги попросту нет. Жителям дома № 5 приходится проходить на свой участок через соседей:
— Мы переживаем, так как в понедельник обещают дождь. Есть вероятность, что это все размоется и даст новую волну.