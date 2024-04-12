В Самарской области водитель на пикапе насмерть сбил двух пони

В пятницу, 12 апреля 2024 года, на трассе Самара — Бугуруслан в Самарской области произошло смертельное ДТП. Там под колеса пикапа Mitsubishi L200 угодили пони. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По предварительным данным сотрудников ГИБДД, все случилось примерно в 14:30. 32-летний водитель, двигаясь по трассе, наехал на двух домашних лошадей — пони. Последние погибли на месте аварии.
Среди людей никто не пострадал. А вот пикап получил различные повреждения — у него помята вся передняя часть. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. Ведется проверка.