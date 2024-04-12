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В Самарской области водитель на пикапе насмерть сбил двух пони

Пони погибли под колесами Mitsubishi L200 на трассе Самара — Бугуруслан 12 апреля.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 12 апреля 2024 года, на трассе Самара — Бугуруслан в Самарской области произошло смертельное ДТП. Там под колеса пикапа Mitsubishi L200 угодили пони. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, все случилось примерно в 14:30. 32-летний водитель, двигаясь по трассе, наехал на двух домашних лошадей — пони. Последние погибли на месте аварии.

Среди людей никто не пострадал. А вот пикап получил различные повреждения — у него помята вся передняя часть. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. Ведется проверка.

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