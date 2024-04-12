Четвертый энергоблок Запорожской АЭС переводят в «холодный останов»

В этом состоянии реакторная установка не вырабатывает тепловую энергию. Холодный останов — прекращение ядерной реакции, охлаждение и поддержание реактора при нормальных температуре и давлении в течение длительного времени для проведения периодического осмотра. При этом продолжают действовать система отвода остаточных тепловыделений и вспомогательная система охлаждения.