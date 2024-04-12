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Четвертый энергоблок Запорожской АЭС переводят в «холодный останов»

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости Крым. На Запорожской АЭС приступили к плановому переводу энергоблока № 4 в состояние «холодный останов», сообщает пресс-служба станции.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с окончанием отопительного сезона в городе Энергодар руководством Запорожской АЭС принято решение о переводе реакторной установки блока № 4 в состояние “холодный останов”, — говорится в сообщении.

В этом состоянии реакторная установка не вырабатывает тепловую энергию. Холодный останов — прекращение ядерной реакции, охлаждение и поддержание реактора при нормальных температуре и давлении в течение длительного времени для проведения периодического осмотра. При этом продолжают действовать система отвода остаточных тепловыделений и вспомогательная система охлаждения.

Специалисты преступили к расхолаживанию энергоблока № 4 в 7:00 в пятницу. Процесс организован в соответствии со всеми необходимыми нормами и регламентами, работы проходят штатно, добавили в пресс-службе.

Атаки киевского режима на Запорожскую АЭС.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.

С начала апреля ЗАЭС подвергается регулярным атакам со стороны Украины. Так, 5 апреля территорию станции атаковали украинские дроны, прилеты были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Критически важная инфраструктура станции не пострадала, нарушений работы систем АЭС не произошло.

7 апреля боевики с помощью ударных дронов атаковали энергоблок № 6, учебно-тренировочный центр и столовую, а также район грузового порта. Ранены трое сотрудников станции. Также охрана ЗАЭС отразила украинскую атаку на энергоблок № 5.

8 апреля ВСУ снова попытались атаковать ЗАЭС. Российскими военными был сбит дрон-камикадзе, он упал на кровлю 6-го энергоблока.

9 апреля украинский беспилотник атаковал корпус с уникальным тренажерным центром на электростанции. Удар пришелся по крыше.

В МИД России заявили, что Москва будет настаивать на необходимости получить от МАГАТЭ и других международных структур прямые, без каких-либо увиливаний, оценки действий украинского режима.

11 апреля МАТАТЭ выступило с заявлением по поводу атак на Запорожскую АЭС. Как отметили в организации, нанесение ударов по станции привело к серьезной эскалации угроз ядерной безопасности, в связи с чем риск атомной катастрофы многократно усилился.

энергетика