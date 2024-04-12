СМИ: Блогера Портнягина задержали в Ростове по делу о неуплате налогов

В Ростове-на-Дону задержали бизнес-коуча и блогера Дмитрия Портнягина. Об этом со ссылкой на собственного источника в силовых ведомствах сообщает телеканал «РЕН ТВ». По данным издания, мужчину вскоре доставят в больницу.
В четверг, 11 апреля, силовики проводили следственные действия в элитного бизнес-клубе и банном комплексе в Москве, владельцем которых считается задержанный. Издание сообщает, что блогер мог не заплатить порядка 108 млн рублей налогов.
После того, как его супругу задержали, он пообещал выплатить 64 млн рублей долга. Позже в подмосковном управлении Следственного комитета сообщили, что в рамках расследования дела был полностью возмещен ущерб.
Ранее в Ростове завершили расследование дела об убийстве младенца.