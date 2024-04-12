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Трамвай влетел в толпу пешеходов на Наличной улице из-за отказавших тормозов

Возможной причиной ДТП на Наличной улице в Петербурге с трамваем могли стать отказавшие тормоза.

Источник: Говорящий Транспорт — Telegram

Все правоохранители стянулись к месту ДТП на Наличной улице с трамваем. Напомним, у станции метро «Приморская» общественный транспорт на полном ходу влетел в толпу пешеходов. Как заявил вагоновожатый, у состава внезапно отказали тормоза. Полиция и прокуратура организовали проверку из-за случившегося.

— Пустой вагон, совершавший обкатку, сбил трех пешеходов: женщину и двух мужчин. Со слов вагоновожатого, у трамвая внезапно отказали тормоза. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи ГУ МВД России, — уточнили в пресс-службе полиции Северной столицы.

Петербурженку госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Двоих мужчин бригада скорой доставила в Елизаветинскую больницу. Медики оценили их состояние как средней степени тяжести.

Ранее момент наезда умного трамвая на пешеходов в Петербурге появился в Сети.