Трамвай влетел в толпу пешеходов на Наличной улице из-за отказавших тормозов

Все правоохранители стянулись к месту ДТП на Наличной улице с трамваем. Напомним, у станции метро «Приморская» общественный транспорт на полном ходу влетел в толпу пешеходов. Как заявил вагоновожатый, у состава внезапно отказали тормоза. Полиция и прокуратура организовали проверку из-за случившегося.