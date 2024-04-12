Трамвай влетел в толпу пешеходов на Наличной улице из-за отказавших тормозов

Все правоохранители стянулись к месту ДТП на Наличной улице с трамваем. Напомним, у станции метро «Приморская» общественный транспорт на полном ходу влетел в толпу пешеходов. Как заявил вагоновожатый, у состава внезапно отказали тормоза. Полиция и прокуратура организовали проверку из-за случившегося.
Петербурженку госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Двоих мужчин бригада скорой доставила в Елизаветинскую больницу. Медики оценили их состояние как средней степени тяжести.
Ранее момент наезда умного трамвая на пешеходов в Петербурге появился в Сети.